Cagliari. Mangiano tranquillamente la pizza su una panchina e vengono aggrediti

Individuati i responsabili

Di: Redazione Sardegna Live

Tre persone sono state denunciate dai poliziotti della Squadra Volanti quali autori dell’aggressione avvenuta lo scorso 30 luglio ai danni di quattro persone in piazza Garibaldi.

Quella sera, quattro persone, due uomini e due donne stavano tranquillamente mangiando la pizza seduti su una panchina quando sono state prese di mira da tre ragazzi: un ventenne marocchino e due quartesi di 17 e 16 anni.

Come riferito dalla Polizia, inizialmente i tre hanno lanciato contro le due coppie delle bottiglie di plastica per poi, in seguito alla richiesta di lasciarli in pace, accerchiarle, minacciarle e aggredirle con calci, pugni e colpi di cintura.

Tre delle vittime sono state sottoposte a cure mediche per le lesioni riportate.

Grazie alla tempestività di azione da parte degli agenti delle Volanti, che hanno avviato subito gli opportuni accertamenti, i responsabili sono stati individuati, identificati e denunciati per lesioni personali aggravate.