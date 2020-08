Eleonora, lacrime sul luogo dove sono stati ritrovati morti i fratelli Davide e Massimiliano

Il legale Gianfranco Piscitelli: "Indagini a buon punto, giustizia sarà fatta"

Di: Alessandro Congia

Dopo le restrizioni del Covid, per la prima volta, la maggiore delle sorelle, Eleonora, è voluta venire a Dolianova per vedere il luogo dove sono stati ritrovati i due fratelli Davide e Massimiliano Mirabello uccisi barbaramente. Ad accompagnarla il marito e l'avvocato Gianfrancesco Piscitelli difensore con il collega Sorbilli di parte lesa. Eleonora tra le lacrime ci ha detto che questa mattina ha voluto conoscere il pm per ringraziarlo a nome della famiglia per l'impegno profuso e che chiedano solo giustizia. L'avvocato Piscitelli afferma: "Le indagini sono oramai a buon punto, io resto convinto del coinvolgimento di altre persone oltre i Marras (Joselito e Michael, n.d.r.) e spero di avere presto notizie in tal senso. Nel frattempo il Tribunale del riesame - fa sapere il legale cagliaritano - ha lasciato in carcere i due Marras, padre e figlio, non accogliendo le tesi difensive. Ho accompagnato sul luogo del triste ritrovamento Eleonora che ha voluto mettere dei fiori sul posto. Io ho posto in loco anche il gagliardetto di Penelope Italia su cui è impresso il nostro motto: Chi dimentica cancella - conclude Gianfranco Piscitelli - noi non dimentichiamo".