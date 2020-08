Camion a fuoco sulla 131: ancora in corso le operazioni di recupero

Il video

Di: Redazione Sardegna Live

Sono ancora in corso le operazioni di recupero del mezzo pesante coinvolto nell'incidente sulla 131.

Dalle 12:45, la squadra dei Vigili del Fuoco di Macomer sta intervenendo sulla Strada statale 131, in prossimità del Km 150+200, a seguito di un grave incidente che ha coinvolto un camion condotto da un autista di nazionalità moldava che trasportava frutta ed era diretto a Cagliari.

Per cause in corso di accertamento ha sbandato, il mezzo pesante si è ribaltato ostruendo la carreggiata. A seguito dell’urto si è sviluppato un incendio sulla parte anteriore del camion che ha interessato anche la vegetazione circostante. Il conducente ha riportato delle contusioni varie ma si è presentato ai soccorritori cosciente e non in pericolo di vita.

La circolazione è ripresa su una sola corsia di marcia

Sul posto, oltre Vigili del fuoco e 118 con il servizio di elisoccorso, sono intervenuti la Polizia stradale e i Carabinieri.