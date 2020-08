Sfrecciava col monopattino contromano, ma era ai domiciliari. In casa marijuana

Il 31enne è stato trasferito presso il carcere di Uta

Di: Redazione Sardegna Live

Nella mattinata di ieri i Falchi della Squadra Mobile di Cagliari hanno dato esecuzione ad un decreto di sospensione degli arresti domiciliari, trasferendo in carcere a Uta un 31enne del posto, Filippo Gavazzeni, che aveva violato il regime degli arresti domiciliari.

Gavazzeni scontava già una pena di circa tre anni ai domiciliari dall’inizio di quest’anno. Nell’autunno del 2019, infatti, la polizia aveva rinvenuto all’interno di un capannone un'ampia piantagione di marijuana, oltre a varie munizioni ed una pistola. All’epoca gli investigatori scoprirono un’area di circa 500 metri quadri, munita di lampade alogene, pompe di calore e ventilatori, con 12 file di 500 vasi, ognuno contenente una pianta di marijuana dell’altezza compresa fra 10 e 25 cm, tutte in perfetto stato vegetativo. In quella occasione era stato arrestato lo stesso Gacazzeni. Condannato definitivamente all’inizio di quest’anno per quell’episodio.

Il 1° agosto scorso è stato denunciato per evasione dal un equipaggio della Squadra Volante che lo ha riconosciuto mentre sfrecciava con un monopattino elettrico in una via del capoluogo, contromano. Nella mattinata di ieri, all’interno di un armadio in uso al 31enne, sarebbe stata rinvenuta una busta di cellophane trasparente contenente marijuana. La scoperta è costata una denuncia al pregiudicato, che ora espierà la pena nel carcere "Ettore Scalas".