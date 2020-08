Un contagio da coronavirus a Sant'Antioco, 45 persone in quarantena a Carloforte

Positivo un ragazzo sardo che lavora fuori dall'Isola rientrato in famiglia per le vacanze

Di: Redazione Sardegna Live

Nuovo caso di coronavirus a Sant'Antioco. Ad annunciarlo in diretta Facebook, ieri, il sindaco Ignazio Locci. Si tratta di un ragazzo sardo che lavora fuori dall'Isola ed è rientrato in famiglia per trascorrere le vacanze. Dopo aver avvertito alcuni sintomi sospetti, il giovane si è sottoposto a tampone risultando positivo. "Si trova in isolamento domiciliare e sta bene - ha spiegato il primo cittadino - sono in corso tutte le verifiche su luoghi e persone frequentate dal giovane. Il virus non è in vacanza e dobbiamo combatterlo con comportamenti attenti e responsabili".

A Carloforte, invece, dopo i tre casi registratisi a inizio settimana, sono state messe in quarantena 45 persone e ieri sono stati eseguiti ulteriori tamponi per completare l'indagine epidemiologica.

"I tre ragazzi positivi si sono contagiati tra loro - ha detto l'assessore alla Sanità Gianfranco Grosso - adesso bisogna capire se il focolaio finisce qui, come tutti speriamo, o se ci sono stati altri contagi. Per questo dobbiamo aspettare il risultato dei tamponi".