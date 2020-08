Giallo a Sassari: 25enne trovata morta in casa

Disposta l'autopsia sul corpo della giovane

Di: Redazione Sardegna Live

Una giovane di 25 anni è stata trovata priva di vita questa mattina nel suo appartamento di via Principessa Maria, a Sassari.

A chiamare i soccorsi erano stati i familiari, che da ore non riuscivano a mettersi in contatto telefonico con la ragazza. I vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Sassari sono dunque entrati nell'appartamento rinvenendo la 25enne priva di vita.

Non ci sono segni di effrazione nella porta d'ingresso e sul corpo nessun segno di violenza. La Procura ha disposto l'autopsia aprendo un'inchiesta per stabilire le cause della morte.