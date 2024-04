Sassari. Cavalcata Sarda: ecco l’elenco dei gruppi ammessi

Anche l'elenco dei cavalieri e delle amazzoni e dei gruppi che si esibiranno sul palco

Di: Redazione Sardegna Live

La Cavalcata sarda 2024 si terrà domenica 12 maggio. Un cambio data in accordo con l’Amministrazione comunale di Porto Torres “in un’ottica di collaborazione e visione globale e unitaria di tutto il territorio”, avevano spiegato dal Comune. Infatti, nel fine settimana in cui tradizionalmente si tiene la Cavalcata sarda (la penultima domenica di maggio) quest’anno cadono anche le celebrazioni per la festa dei Martiri turritani. Da qui il cambio data.

Ecco l’elenco dei gruppi ammessi, in ordine alfabetico.

ARITZO Gruppo Folk Texile Aritzo;

ATZARA Gruppo Folk Atzara;

AUSTIS Associazione Culturale Sos Colonganos di Austis;

BENETUTTI Gruppo Folk Sas Comares de Santu Juanne;

BITTI Associazione Folk Sas Prennas;

BOLOTANA Associazione Culturale e Folclorica "Ortachis";

BONNANARO Gruppo Folk Monte Arana;

BONORVA Associazione "Pro Loco" Bonorva Aps;

BURGOS Gruppo Folk “Burgos”;

BUSACHI Associazione Gruppo Folk Bella Mia Busachi;

CABRAS Gruppo Folk "Gli Scalzi";

DORGALI Associazione per le Tradizioni Popolari "Tiscali-Dorgali";

FLORINAS Associazione Culturale Gruppo Folk Figulinas;

FONNI Associazione di Promozione Sociale Brathallos;

GALTELLÌ Gruppo Folk Tradizioni Popolari de Garteddi;

GAVOI Associazione Turistica Pro Loco Gavoi;

GHILARZA Gruppo Folk Onnigaza;

GONNESA Associazione Culturale Folk "Sant'Andrea Gonnesa";

ORISTANO Associazione Folkloristica Città di Oristano;

ORISTANO Associazione Culturale Tamburini e Trombettieri Città di Oristano;

IGLESIAS Gruppo Folkloristico Città di Iglesias;

ITTIREDDU Associazione Gruppo Folk Santu Jagu Ittireddu;

ITTIRI Associazione Culturale e Folklorica Ittiri Cannedu;

LUOGOSANTO A.S.D. Civitas Mariana Danza;

MAMOIADA Associazione Culturale Atzeni Mamuthones Issohadores Mamoiada; MARACALAGONIS Associazione Nostra Sennor'e Itri Maracalagonis;

MONTI Gruppo Folk San Paolo di Monti Aps;

NULE Associazione Culturale Su Furione;

NULVI Gruppo Folk Monte Alma Nulvi;

NUORO Associazione Culturale Folkloristica S'Arbore de Santu Franziscu;

SASSARI "Sassari" Associazione Culturale;

SASSARI Centro Cultura Sassarese - Gruppo Folk Città di Sassari;

SASSARI Gruppo Folk San Nicola di Sassari;

SASSARI Associazione Culturale Folkloristica Thathari;

SASSARI Asd Sa Pintadera;

SASSARI Gruppo Folk Acuvacamus;

OLBIA Gruppo Folk Olbiese;

OLIENA Gruppo Folk Su Gologone;

OLLOLAI Gruppo Folk Balladores;

ONIFERI Gruppo Folk Sant'Anna Oniferi;

OROTELLI Associazione Culturale Maschere Etniche Thurpos di Orotelli;

OSILO Associazione Folklorica Culturale A Manu Tenta di Osilo;

OSSI Associazione Culturale Gruppo Folk "Città di Ossi;

OTTANA Sos Merdules Bezzos de Otzana;

OVODDA Associazione Culturale Oleri;

OZIERI Gruppo Folk Beata Vergine del Rimedio;

PAULILATINO Associazione Turistica Pro Loco;

PLOAGHE Associazione Foklorica Culturale "Salvatore Manca";

PORTO TORRES Associazione Culturale-Musicale Intragnas;

POZZOMAGGIORE Gruppo Folk Nostra Signora de su Saludu;

QUARTU SANT’ELENA Associazione Città di Quarto 1928;

SAMUGHEO Gruppo Folk San Sebastiano Samugheo Associazione Culturale I Mamutzones de Samugheo;

SARULE Associazione Folkloristica Gruppo Folk Monte Gonare;

SELARGIUS Associazione Culturale Folk "Fedora Putzu" di Selargius;

SENNORI Associazione Folklorica "San Basilio";

SILANUS Associazione Folk Culturale Tradissiones Populares;

SILIGO Gruppo Folk Santa Maria de Bubalis;

TEMPIO PAUSANIA Accademia Tradizioni Popolari "Città di Tempio";

TEULADA Associazione Turistica Pro Loco Teulada;

URI Associazione Culturale e Folklorica Santa Rughe Uri;

USINI Gruppo Folk San Giorgio Usini Aps;

VILLAGRANDE STRISAILI Gruppo Folk San Gabriele Villagrande Strisaili;

VILLAMASSARGIA Gruppo Folk Pilar;

VILLANOVA MONTELEONE Gruppo Folk Tradizioni Popolari Villanova Monteleone; VILLAURBANA Associazione Culturale di Tradizioni Popolari Biddobrana.

PARTECIPAZIONE ALLA SFILATA DEI CAVALIERI E DELLE AMAZZONI

ABBASANTA Gruppo Cavalieri Abbasanta;

BONNANARO Associazione Ippica San Giorgio Bonnanaro A.S.D.;

BOSA Associazione Ippica Kadderis de Bosa;

CAGLIARI A.S.D. Ippica Cavalieri di Cagliari Quartiere Villanova;

FLORINAS Associazione Ippica Florinese;

NORBELLO Gruppo Cavalieri dell'alto Oristanese;

ONIFERI Gruppo Cavalieri Oniferi;

ORANI Pony Club;

ORISTANO Associazione Culturale Cavalieri di Oristano per la Sartiglia;

OSILO Associazione Ippica Osilese A.I.O.;

OVODDA Associazione Valorizzazione Tradizioni Popolari;

PATTADA Banderas e Iscriglias;

PAULILATINO Circolo Ippico Paulese;

SAN VERO MILIS Associazione Ippica Sanverese;

SEDILO Associazione Ippica Cadderis Sedilesos;

SELARGIUS Associazione Cavalieri Su Pezzu Mannu;

SENORBÌ Associazione Ippica Ruah;

SETTIMO SAN PIETRO Amazzoni Settimo San Pietro Asd;

TEULADA Cavallo a 360° Equestre URI Circolo Ippico Su Piubere;

PARTECIPAZIONE ALLA RASSEGNA DEI CANTI DELLE DANZE TRADIZIONALI DELLA SARDEGNA - ELENCO AMMESSI IN ORDINE ALFABETICO

SABATO 11 MAGGIO 2024: MACOMER Associazione Culturale Gruppo Folk Santa Barbara; NUORO Associazione Culturale I Cantori di Via Majore; OLBIA – SAN PANTALEO Associazione Culturale Due Zero; OLIENA Gruppo Folk Battos Moros Oliena; OTTANA Associazione Culturale Gruppo Folk S’Affuente; SASSARI Asd Sa Pintadera; SASSARI Associazione Corale Amici del Canto Sardo Aps; SEDILO Gruppo Folk Santu Antine; SINDIA Associazione Folkloristica Sindiese; THIESI Su Cunsonu de “Santu Juanne” e URI Associazione Culturale Folkloristica Coro di Uri.

DOMENICA 12 MAGGIO 2024: ARITZO Gruppo Folk Texile Coro Polifonico Bachis Sulis; BENETUTTI Gruppo Folk Sas Comares De Santu Juanne; BUSACHI Associazione Gruppo Folk Bella Mia Busachi; CABRAS Gruppo Folk "Gli Scalzi"; DORGALI Associazione per le Tradizioni Popolari "Tiscali-Dorgali"; FLORINAS Associazione Culturale Gruppo Folk Figulinas; FONNI Associazione Di Promozione Sociale Brathallos; GALTELLÌ Gruppo Folk Tradizioni Popolari De Garteddi; ITTIRI Associazione Culturale e Folklorica Ittiri Cannedu; LUOGOSANTO A.S.D. Civitas Mariana Danza; NULE Associazione Culturale Su Furione; OLBIA Gruppo Folk Olbiese OLIENA Gruppo Folk Su Gologone; OLLOLAI Gruppo Folk Balladores; OLMEDO Gruppo Folk Nostra Signora di Talia; ONIFERI Associazione Culturale Tenore di Oniferi "Santa Ruche" Gruppo Folk Sant’Anna; ORUNE Tenore Sant'Andria De Orune Ets; OSILO Associazione Folklorica Culturale A Manu Tenta di Osilo; PLOAGHE Associazione Culturale "Su Coro de Piaghe"; QUARTU SANT’ELENA Associazione Città di Quarto 1928; RUINAS Coro Polifonico Ghentiana; SAMUGHEO Gruppo Folk San Sebastiano Samugheo SARULE Associazione Folkloristica Gruppo Folk Monte Gonare; SASSARI Gruppo Folk San Nicola di Sassari; Gruppo Folk Città di Sassari "Sassari" Associazione Culturale; SELARGIUS Associazione Culturale Folk "Fedora Putzu"; SILANUS Associazione Culturale Tenore Santa Sarbana Ass.ne Folk Culturale Tradissiones Populares; TEMPIO PAUSANIA Accademia Tradizioni Popolari "Città di Tempio"; USINI Coro di Usini Associazione Culturale; VILLAGRANDE STRISAILI Gruppo Folk San Gabriele; VILLANOVA MONTELEONE Gruppo Folk Trad. Popolari Villanova Monteleone.