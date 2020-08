Hackerato il profilo Instagram di Geppi Gucciari

Qualche "furbetto" si è impossessato del profilo della comica sarda, cambiandole il nome. "Non riesco più ad accedere tramite l'app. Qualcuno può aiutarmi?"

Di: Giammaria Lavena

Chi almeno una volta non ha avuto il timore che qualche sconosciuto, proveniente da una qualsiasi parte del mondo, prendesse possesso dei propri dati personali?

Facebook, Instagram, Twitter: i nostri profili social sono un contenitore immenso di informazioni. Foto, video, chat, pensieri personali sono raccolti nei nostri diari online, e che dir si voglia rappresentano una fetta della nostra vita. Password e metodi di sicurezza non vanno sottovalutati, così da rendere il profilo il più inviolabile possibile.

Questa volta, a fare le spese dell'hackeraggio online è stata Geppi Gucciari. La comica, attrice e conduttrice sarda, ha pubblicato un messaggio sul suo profilo Instagram: tutto normale se non fosse che il nome è stato completamente cambiato.

"Chi è entrato mio malgrado nel mio profilo ha scelto freudianamente per me questo nome per il profilo", ha scritto Geppi Cucciari, chiedendo un suggeriemento ai fan su come poter riportare il nome all'originale, spiegando: "Se lo cambio, appena chiudo la sessione, quello spazio torna a riempirsi così - e aggiungendo -. Non riesco più ad accedere ad Instagram tramite l'app. Qualcuno sa suggerirmi la strada?".

Sono state decine le risposte dei fan disposti a dare una mano, fra consigli tecnici su come far fronte all'inconveniente e commenti di condanna a un gesto inutile e di cattivo gusto.