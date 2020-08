Agrinsieme, nasce nuovo organismo del mondo agricolo. Pais: “Massima disponibilità e dialogo con loro”

Coordinatore della nuova realtà associativa è Luca Sanna

Di: Redazione Sardegna Live

Incontro dei capigruppo con l’associazione Agrinsieme. I capigruppo del Consiglio regionale hanno incontrato una delegazione di Agrinsieme, nuovo organismo associativo del mondo agricolo che rappresenta le aziende del settore, con presenze particolarmente significative nella produzione, nelle trasformazione e nella cooperazione.



Il coordinatore Luca Sanna, dopo aver espresso preoccupazione per le crescenti difficoltà di un confronto istituzionale stabile e concreto sui grandi temi dell’agricoltura sarda, ha messo l’accento sull’importanza strategica delle scadenze molto ravvicinate della programmazione europea: il Piano di sviluppo rurale (che da solo “vale” per la Sardegna circa 1.3 miliardi) e più in generale la politica agricola comunitaria che si svilupperà in un quadro istituzionale ancora più competitivo.



Sono problemi di grande spessore, ha aggiunto Sanna, che vogliamo affrontare mettendo in campo le nostre proposte e confrontandoci in modo aperto e costruttivo con la Regione, perché riteniamo che solo con una programmazione forte e di qualità, nelle risorse e nelle misure, potremo rilanciare l’agricoltura sarda e ribaltare per quanto possibile le previsioni negative del prossimo autunno.



I capigruppo (sono intervenuti Dario Giagoni della Lega, Eugenio Lai di Leu, Franco Mula del Psd’Az e Desirè Manca del M5S) hanno manifestato attenzione ed impegno per i problemi sollevati da un comparto strategico dell’economia regionale, assicurando il loro intervento, nel rispetto dei ruoli, per il rilancio del dialogo, coinvolgendo sia la commissione consiliare competente che l’Esecutivo.



Il presidente Michele Pais, nelle conclusioni, ha ribadito la massima disponibilità di tutti i gruppi consiliari, mettendo l’accento sul lavoro che sta svolgendo il Consiglio per favorire momenti di ascolto e condivisione.