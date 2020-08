Tanti auguri Tzia Lisetta Urru, la nonnina di Gergei ha spento 105 candeline

Classe 1915, nativa di Teulada: ha un figlio di 66 anni

Di: Redazione Sardegna Live

Un compleanno speciale nella Comunità alloggio integrata di via Aldo Moro, di proprietà del Comune, dove a gestirla c’è la cooperativa sociale "Lago e Nuraghe". Tzia Lisetta Urru (Elisetta, all’anagrafe), ha compiuto 105 anni: è nata a Teulada il 4 agosto 1915, durante la prima guerra mondiale.

Nel 1952 si è sposata con Pietrino Culurgionis, suo compaesano, vedovo e padre di due figli. Ha avuto un solo figlio Roberto, che oggi ha 66 anni, residente però in Germania, a Monaco di Baviera, per lavoro. La nonnina di Gergei ha sempre lavorato come domestica in diverse famiglie di Teulada, la sua passione è sempre stata il ricamo.