Volo di 15 metri per una Mini Cooper, conducente e 3 minorenni finiscono in ospedale

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge e il 118

Di: Alessandro Congia

Incidente stradale, nella tarda serata di ieri, alle porte di Cagliari. Il conducente, un 19enne cagliaritano, a bordo di una Mini Cooper, nel percorrere la strada statale 195, con direzione Cagliari, all'altezza dell'ingresso del ponte della Scafa, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo uscendo dalla carreggiata e dopo aver sfondato 15 metri circa di guardrail, ha proseguito lungo la scarpata, terminando la propria corsa poco prima della strada che conduce a Giorgino.

Il giovanissimo guidatore e tre passeggere minorenni, sono stati soccorsi da tre ambulanze del 118 e trasportati nei pronto soccorso degli ospedali Santissima Trinità e Brotzu, tutti in codice giallo. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.