Covid, due casi positivi annunciati dal sindaco Tore Puggioni

Nel video, il primo cittadino parla di due giovani contagiati: le loro famiglie già in quarantena

Di: Alessandro Congia

Sono due i casi di contagio al Covid-19 accertati dall’Ats Sardegna: si tratta di due giovani, già in isolamento e le loro famiglie già in quarantena. Lo annuncia il sindaco di Carloforte, Tore Puggioni in un video istituzionale: “La situazione è totalmente sotto controllo – dice il sindaco nel video – abbiamo attivato immediatamente tutte le procedure fondamentali per non creare assolutamente allarmismi perché è controproducente. Rispettiamo il distanziamento, igienizziamo le mani, utilizziamo le mascherine e manteniamo un metro di distanza dalle altre persone”.

Ecco il video