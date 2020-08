Sardegna divorata dalle fiamme, 27 gli incendi di oggi: il maestrale non aiuta

Per 10 roghi è stato necessario l’intervento del mezzo aereo del Corpo Forestale

Di: Alessandro Congia

Ancora una giornata da bollino rosso nell’Isola, sono 27 gli incendi occorsi da nord a sud, 10 di essi sono stati spenti con l’ausilio dei mezzi aerei. In particolare, per un incendio in agro del Comune di Torpè località “Unchile”, è intervenuto un Canadair (Can 08E) proveniente da Olbia. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale Gauf del corpo Forestale di Nuoro, coaudiuvata da 3 squadre Forestas dei cantieri di Siniscola, Lodè e Torpè, 1 squadra della Compagnia barracellare di Torpè, e da 1 squadra di volontari delle associazioni di Torpè. L’incendio ha percorso una superficie di circa 4 ettari di Macchia mediterranea bassa. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 08:00.

Fiamme in agro del Comune di Elini località “Ceresia”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di San Cosimo. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Lanusei. L’incendio ha percorso una superficie di circa 2000 mq ettari di incolti. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 10:39.

Incendio in agro del Comune di Burcei località “BR.CU De Monte (San Vito)”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Villasalto. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Muravera coadiuvata dal personale eliportato, da 4 squadre Forestas dei cantieri di Villasalto (Monte Arubiu e della base di Villasalto) e del cantiere di Muravera (Senni) e Villaputzu (Monte Gironi). L’incendio ha percorso una superficie di circa 1 ettari di macchia mediterranea, grazie al tempestivo intervento delle squadre . Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 13:50.

Rogo anchein agro del Comune di Dolianova località “ Sa Colonia ”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Pula. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Dolianova coadiuvata dal personale specializzato Gauf (Gruppo Analisi Uso Fuoco) di Cagliari, da 1 squadra Forestas dei cantieri di Sinnai (Sa Pira), 1 squadra dei Vigili del Fuoco di Cagliari e da 1 squadra di volontari delle associazioni di Sinnai . L’incendio ha percorso una superficie di circa 2,5 ettari di macchia mediterranea e uliveti. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 13:29.

Fiamme a Nurri località “ N.ghe Arriu Pranumuru”, dove sono intervenuti due elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di San Cosimo e Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Isili coadiuvata dal personale eliportato, da 3 squadre Forestas dei cantieri di Esterzili (Sa Congiadura, Sedda e Male) e Isili, 1 squadra dei Vigili del Fuoco di Cagliari. L’incendio ha percorso una superficie di circa 10 ettari di pascolo. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 14:03.

Incendio in agro del Comune di Bonorva località “ S'ena 'E Sunigo”, dove è intervenuto un Canadair più due elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di Anela e Bosa. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Bonorva coadiuvata dal personale eliportato, da 1 squadra Forestas dei cantieri di Bonorva (Mariani), 1 squadra della Compagnia barracellare di Giave. L’incendio ha percorso una superficie di circa 2 ettari di pascolo e macchia mediterranea, incolti. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 15:30.

Incendio in agro del Comune di Loculi località “ Tammaino”, dove sono intervenuti due Canadair più tre elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di Alà dei Sardi e Sorgono. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Orosei coadiuvata dal personale eliportato, da 1 squadra Forestas dei cantieri di Galtellì e da 1 squadra di volontari delle associazioni di Galtellì. L’incendio è ancora attivo per il forte vento di maestrale che impedisce il volo dei mezzi aerei del Corpo Forestale e quelli nazionali.

Incendio in agro del Comune di Furtei località “ M. Cresia ”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Villasalto. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Sanluri coadiuvata dal personale eliportato, 1 squadra del 115 di Sanluri e da 1 squadra di volontari delle associazioni di Serrenti. L’incendio ha percorso una superficie di circa 2 ettari di macchia mediterranea alta fino 3,5 m. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 16:45.

Incendio in agro del Comune di Serramanna località “ Is Sinnigas ”, dove sta intervendo un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Marganai. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Sanluri coadiuvata dal personale specializzato Gauf (Gruppo Analisi Uso Fuoco) di cagliari , 1 squadra del 115 di Iglesias e da 1 squadra di Barracelli di Serramanna. L’incendio è ancora attivo per il forte vento di maestrale che impedisce il volo dei mezzi aerei del Corpo Forestale e quelli nazionali.

Incendio in agro del Comune di Sorso località “ Badde Cadoggia ”, dove sta intervendo un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Limbara. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Sassari coadiuvata dal personale specializzato Gauf (Gruppo Analisi Uso Fuoco) di Sassari. L’incendio è ancora attivo per il forte vento di maestrale che impedisce il volo dei mezzi aerei del Corpo Forestale e quelli nazionali.