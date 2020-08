Nel Cagliaritano rinvenuto un ordigno bellico

Negli scorsi giorni i sub hanno segnalato la presenza dell'ordigno nelle acque della baia di Torre delle Stelle (Maracalagonis)

Di: Giammaria Lavena, foto da Google maps

Nelle acque della baia di Torre delle Stelle, nel Cagliaritano, è stato rinvenuto dai sub un ordigno, probabilmente della seconda guerra mondiale.

Le operazioni di messa in sicurezza sono state avviate oggi dalla Capitaneria di porto e della Guardia costiera, con l'obiettivo di salvaguardare la pubblica incolumità e rendere sicura la navigazione, e saranno ultimate domani. Quindi dalle 10.30 alle 14, l'ordigno (non è da escludere la presenza di altri) sarà fatto brillare e reso inutilizzabile.

Per i natanti è stato stabilito un divieto di navigazione o di sosta entro un raggio di 1500 metri dal punto dell'intervento. È inoltre vietato praticare nella zona marittima la balneazione, effettuare immersioni subacquee, o svolgere attività di pesca.

Non è la prima volta che in queste acque vengono rinvenuti residui bellici, infatti già in passato c'erano state altre segnalazioni.