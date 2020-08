La sindaca Debora Porrà: “Abbiamo un caso positivo al Covid, non abbassiamo la guardia”

Il monito della prima cittadina dopo la comunicazione dell’Ats Sardegna

Di: Alessandro Congia

“In data di oggi 4 agosto 2020 poco dopo le ore 13 ho ricevuto la comunicazione ufficiale da parte del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Ats Sardegna - Assl Carbonia di un caso di positività al Covid nel nostro paese. Nell'arco di tempo intercorso tra la comunicazione e questo messaggio, mi sono accertata delle condizioni di salute della persona interessata, dei suoi congiunti e dei provvedimenti da adottare per tutelare la salute pubblica”.

Lo comunica ufficialmente la sindaca di Villamassargia, Debora Porrà (il dato è poi emerso nel consueto report giornaliero dell’unità di Crisi Regionale di qualche ora fa), che aggiunge: “Invito la cittadinanza tutta a rispettare con responsabilità le norme anti-covid e a non sottovalutare il pericolo, perché il virus è ancora in circolo, nonostante sia stata superata la fase più acuta. Invito, inoltre, alla giusta tranquillità: verranno attuate le massime precauzioni per consentire ai cittadini di proseguire le proprie attività in sicurezza, siamo da mesi in stato di allerta e siamo organizzati per gestire ogni altro eventuale contagio. Purtroppo – aggiunge la prima cittadina - dobbiamo convivere ancora per un po' di tempo con gli effetti della pandemia. Non lasciamoci travolgere dalla paura. Il passato lockdown ci ha insegnato a saper essere distanti ma uniti. Non lasciamo che il virus scalfisca il nostro senso di comunità”.

(Nella foto in alto, la sindaca Debora Porrà - Villamassargia)