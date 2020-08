Red Ronnie ricorda Andrea Parodi e si commuove: "Che amico stupendo"

"Impagabile ascoltare “No potho reposare” mentre cammini sulla spiaggia di CalaBrandinchi"

Di: Redazione Sardegna Live

Il conduttore televisivo e critico musicale Red Ronnie è in Sardegna per trascorrere le vacanze. In una delle tante passeggiate sulla splendida spiaggia di Cala Branchini, a San Teodoro, insieme alla sua cagnolina, ricorda “un amico stupendo”.

“Impagabile ascoltare ‘No potho reposare’ cantata da Andrea Parodi mentre cammini sulla spiaggia di CalaBrandinchi ancora deserta la mattina alle 7.30. La voce di Andrea era magica. Quanti viaggi nella sua Sardegna abbiamo fatto insieme. Quante belle serate. Che amico stupendo”.

Video: