Cagliari, 23enne trovata in possesso di arnesi da scasso

La ragazza è stata fermata dagli agenti nel corso delle operazioni di controllo avviate nel lungomare del Poetto

Di: Giammaria Lavena

In questo periodo, nel quale le abitazioni potrebbero essere lasciate incustodite dai proprietari per le vacanze, la Polizia di Stato ha intensificato servizi e controlli di prevenzione dei furti all'interno di case e appartamenti in tutte le zone della città di Cagliari e dell’hinterland.

Gli agenti hanno svolto in particolare una serie di controlli sulle persone e sui mezzi che, anche grazie a segnalazioni dei cittadini, risultano sospetti o la cui presenza non è giustificata. A tal proposito, nella mattinata di ieri, nel lungo mare del Poetto, i poliziotti hanno avviato una serie di verifiche, quando ad attirare la loro attenzione è stata una ragazza che, alla loro vista, avrebbe cercato di nascondersi all'interno del bagno. Avvicinata dagli agenti e sottoposta a controllo, sarebbe stata trovata in possesso di una chiave di un’autovettura, nascosta all'interno del reggiseno, nonché un paio di guanti in cotone bianco negli slip.

Una volta trovata l'auto in questione, è stata avviata una meticolosa perquisizione dell'abitacolo; all'interno, abilmente occultati in diversi punti, sarebbero stati trovati diversi oggetti sospetti: nascosti nel poggiatesta anteriore, tra la gommapiuma, dei guanti in gomma da lavoro, nella portiera anteriore sarebbe stato ricavato uno spazio per un cacciavite lungo 21 cm, per dei guanti in gomma e delle forbici da 16 cm di lunghezza, sul pianale, lato passeggero, un altro cacciavite lungo 33 cm con una chiave inglese e il classico ritaglio di plastica dura, ricavato da una confezione di bagno schiuma, efficace strumento per l’apertura delle porte blindate. Tutto il materiale è stato debitamente posto sotto sequestro.

La ragazza, 23enne di origine bresciana, è stata indagata in stato di libertà per il possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli, e sottoposta anche ad ulteriori indagini per verificare la sua posizione in relazione ad alcuni furti avvenuti nelle ultime giornate nel capoluogo.