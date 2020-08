In bici sulla Alghero-Bosa con 40 °C: 35enne muore colpito da infarto

La tragedia lungo la strada Alghero-Bosa

Di: Redazione Sardegna Live

Un cicloturista di Erba (Como) è morto questo pomeriggio attorno alle 15,30 mentre percorreva la strada Alghero-Bosa. La vittima aveva 35 anni. Si trovava in bici in compagnia di un amico quando è stato colpito da infarto.

I due turisti avevano lasciato in mattinata il campeggio di Alghero dove stavano trascorrendo le vacanze per recarsi a Bosa. A 35 chilometri dalla cittadina catalana uno dei due ha accusato un malore, forse anche a causa della temperatura superiore ai 40 gradi. L'amico presente ha chiamato i soccorsi. In quel tratto di strada è giunto l’elisoccorso della base Areus di Alghero. Sul posto anche i carabinieri di Bosa per regolare il traffico.

Inutile l'intervento dei sanitari. Nonostante i diversi tentativi di rianimare il turista non c'è stato niente da fare per lui.