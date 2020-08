Auto contro bus a Pirri, paura per una donna col figlio

La signora soccorsa da un'ambulanza del 118 e trasportata al pronto soccorso

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente stradale questa sera a Pirri, dove si sono scontrati un bus Ctm e una vettura.

Erano circa le 18 quando i due veicoli si sono scontrati, da stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. L'autovettura era condotta da una donna con a bordo il figlio. Solo la conducente è stata soccorsa da un'ambulanza del 118 e trasportata con assegnato codice verde al pronto soccorso dell'ospedale Marino di Cagliari. Fortunatamente senza particolari conseguenze, per lei solo uno stato di shock. Illeso il figlio.

L'autobus percorreva via Riva Villasanta in direzione via Italia quando, in piazza Italia, all'incrocio semaforico si è scontrato con la Renault Modus condotta da una cagliaritana di 42 anni. A bordo anche il figlio di 10 anni.

Sul posto la polizia locale per i rilievi.