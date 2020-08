Botte da orbi al Poetto: sei giovani feriti

A generare la rissa potrebbe essere stato uno sguardo di troppo rivolto a una ragazza

Di: Redazione Sardegna Live

Sei ragazzi sono finiti all'ospedale Marino di Cagliari dopo aver riportato escoriazioni varie in seguito a una rissa scoppiata all'alba al Poetto di Quartu. A indagare sulla vicenda gli agenti del Commissariato di polizia di Quartu.

Potrebbero scattare presto delle denunce poiché durante il confronto sarebbe spuntata fuori anche una katana.

Erano circa le 5,30 di questa mattina quando due gruppi di giovani sarebbero venuti alle mani. Secondo quanto emerge a generare la scazzottata uno sguardo di troppo rivolto a una ragazza.

I feriti sono stati medicati e dimessi in mattinata. Per uno di loro sarà necessario con tutta probabilità il ricovero al Santissima Trinità, presso il reparto Maxillo facciale, per una ferita al volto.