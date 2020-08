A Capri i carabinieri distribuiscono mascherine ai turisti

Controlli e supporto ai cittadini, inizia il mese più difficile

Di: Redazione Sardegna Live

I carabinieri di Capri e Anacapri, coordinati dal capitano Ivan Iannucci della Compagnia di Sorrento, a cui fanno capo le due Stazioni, hanno effettuato una intensa attività di controllo iniziata al tramonto di ieri con l'ausilio di un elicottero e di una motovedetta.

Come riportato da Il Mattino, in supporto ai militari sono arrivate da altre zone anche le unità cinofile per effettuare sia nel centro di Capri che al porto di Marina Grande e ad Anacapri attività di controllo e prevenzione antiCovid e per evitare assembramenti.

Nessuna sanzione elevata ma turisti e vacanzieri sono stati invitati ad indossare le mascherine di protezione. A chi non ne era dotato sono state fornite dai militari le mascherine. I controlli sono continuati fino all'alba, in coincidenza con la chiusura dei locali della movida.