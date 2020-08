“Si può essere così crudeli? Basta incendi”. Il duro sfogo dell’assessore regionale Gianni Lampis

Bruciano ettari di bosco e macchia mediterranea, bestiame arso vivo e danni alle aziende: bollino rosso in queste ore nell’Isola

Di: Alessandro Congia

“Si può essere così crudeli? Basta incendi”. Purtroppo sì, è crudeltà umana – dice l’assessore regionale alla Difesa dell’Ambiente, Gianni Lampis - in queste ore a Orgosolo, Uri, Bonorva, Sarule e Nurri hanno bruciato la storia millenaria dei nostri boschi e dei nostri campi. Mani criminali stanno bruciando la nostra Vita, perché questo è l'ambiente per i Sardi che amano la propria Terra. Sono vicino a queste comunità, ai loro Amministratori. Ringrazio le donne e gli uomini che instancabilmente, anche ieri e per tutta la notte, erano in prima linea nel fronte degli incendi: dal Corpo Forestale alla Protezione Civile, dall'Agenzia Forestas ai Vigili del Fuoco, dai Barraccelli a tutte le forze dell'ordine e ai tanti volontari. Un pensiero – conclude l’assessore regionale Lampis - per le famiglie degli agricoltori e degli allevatori che hanno visto distrutto il sacrificio del loro lavoro”.