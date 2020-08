Meteo, tregua del gran caldo torrido, dal pomeriggio l’atteso maestrale

Cielo sereno salvo locali addensamenti principalmente in prossimità dei rilievi orientali. Temperature: in calo in entrambi i valori, anche moderato sul settore occidentale. Venti: deboli da Ovest Nord-Ovest con locali rinforzi nelle ore centrali della giornata. Mari: poco mossi con moto ondoso in progressivo aumento. Previsioni per lunedì 3 agosto 2020 Cielo poco nuvoloso con aumento della nuvolosità nella seconda parte della giornata. Temperature: in calo in entrambi i valori, anche moderato nei valori massimi. Venti: deboli o localmente moderati da Ovest Nord-Ovest in rinforzo nelle ore centrali della giornata. Localmente forti da Ovest sulle Bocche di Bonifacio.

Mari: mossi o molto mossi. Tendenza per i giorni successivi

La giornata di martedì sarà caratterizzata da cielo generalmente poco nuvoloso con maggiori addensamenti. Per mercoledì si prevede cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature minime tenderanno ad una progressiva diminuzione, mentre le massime saranno in calo martedì e in aumento il giorno dopo. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti occidentali tendenti all'attenuazione nel corso di mercoledì. I mari saranno mossi o molto mossi con moto ondoso in attenuazione mercoledì. (Fonte Arpas)