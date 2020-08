Giornata da bollino rosso in Sardegna, 28 incendi: 6 roghi spenti con l’ausilio dei mezzi aerei

Temperature roventi africane, le fiamme lambiscono ettari di macchia mediterranea e boschi: ecco il report odierno

Di: Alessandro Congia

In data odierna, su un totale di 28 incendi avvenuti sul territorio regionale, si segnalano 6 incendi che hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale: in particolare la macchina regionale ha operato per un incendio in agro del Comune di Burcei, località “Mariotti”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Villasalto. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Campu Omu coadiuvata dal personale eliportato, da una squadra Forestas del cantiere di Burcei "sa Tuvara, e da una squadra di volontari dellì associazione di Sinnai MA.SI.SE. L’incendio ha percorso una superficie di circa 3 ettari di pascolo cespugliato. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 12:17.

Fiamme anchein agro del Comune di Bonorva località “S'ena 'e Sunigo”, dove stanno intervenendo 4 elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di Anela, Alà dei Sardi, Bosa e Marganai. Intervenuto anche un canadair. Le operazioni di spegnimento sono dirette dalla Stazione di Bonorva coadiuvata dal personale eliportato, da 3 Pattuglie CFVA, 9 Squadre Forestas, Carro officina Forestas, 2 Comp. Barracellari. L'incendio ha tre fronti attivi di circa 800 mt. cad. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

Incendio in agro del Comune di Nurri località “Perd'e Porcu”, dove sono intervenuti tre elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di Villasalto e San Cosimo e Fenosu (Super Puma). Sta ancora intervenendo l'elicottero proveniente dalla base di Pula. Le operazioni di spegnimento sono dirette dalla Stazione di Isili coadiuvata dal personale eliportato, da 1 Pattuglia CFVA, il GAUF del CFVA di Cagliari, 3 Squadre Forestas, 2 Squadre comunali e da tre squadre di volontaridi protezione civile. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. L’incendio ha 5 piccoli fronti attivi.

Le lingue di fuoco aggrediscono anche l’agro del Comune di Uri, località “Marroso”, dove stanno intervenendo 2 elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di Bosa e Limbara e un canadair . Le operazioni di spegnimento sono dirette dalla Stazione di Ittiti coadiuvata dal personale eliportato, da 3 Pattuglie CFVA, il 190 CFVA, il GAUF CFVA SS, 2 Squadre VVF, 3 Squadre Volontari, 5 Squadre Forestas, 1 Comp. Barracellare. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Alle 18:30 è stato attivato il P.C.A. (Punto di Comando Avanzato). L'incendio ha tre fronti attivi di circa 600 mt. cad.

Incendio in agro del Comune di Sarule località “M.Mureddisonno”, dove stanno intervenendo 2 elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di Farcana e Sorgono. Intervenuto anche un elicottero dell'Eserciro poi dirottato su Orgosolo. Le operazioni di spegnimento sono dirette dalla Stazione diOrani coadiuvata dal personale eliportato, da 2 Pattuglie CFVA, il GAUF di Nuoro, 3 Squadre VVF, 5 Squadre Forestas, 2 Squadre Forestas in arrivoì, 3 Squadre Volontari. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

Diversi gli interventi all’interno di diversi cortili. Alle 18:30 è stato attivato il P.C.A. (Punto di Comando Avanzato). Attualmente ancora due fronti attivi

Incendio in agro del Comune di Orgosolo località “Mariane”, dove stanno intervenendo 4 elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di Fenosu (Eli Fenosu e Super Puma), San Cosimo e Villasalto. Intervenuto un elicottero dei VVF. le perazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Orgosolo coadiuvata dal personale eliportato, da 2 Pattuglie CFVA, 3 Squadre VVF, 8 Squadre Forestas, 1 Squadra di Volontari. Alle 16:28 è stato attivato il P.C.A. (Punto di Comando Avanzato). Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso con 2 fronti attivi: uno in prossimità dell’abitato sotto controllo, l’altro a 200 mt dall’abitato in fase di contenimento.