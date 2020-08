Turista bresciana scompare nel nulla, sos per ritrovare Elena Soldi

Sono state avviate le ricerche da parte delle forze dell’ordine, con i Vigili del Fuoco e volontari

Di: Redazione Sardegna Live

Non si hanno notizie da ieri notte di Elena Soldi, 36 anni, turista bresciana, (nella foto in alto), scomparsa nel nulla nella zona tra San Pietro e Castiadas: i familiari, in vacanza con lei, sono preoccupati per l’improvvisa scomparsa della donna e per questo hanno avvisato le forze dell’ordine.

Da questa mattina sono state avviate le ricerche da parte dei Carabinieri, Forestale, Vigili del Fuoco e Protezione civile: chi dovesse avere sue notizie deve contattare il 112.