Rischio incendi. Barbecue di fortuna, fornellini e rifiuti abbandonati: sanzionati campeggiatori abusivi a Porto Ferro

Tra i sanzionati per attendamento abusivo ci sono stranieri e italiani e tra questi anche sassaresi.

La Polizia locale è intervenuta ieri nella pineta di Porto Ferro e ha sanzionato una decina di campeggiatori abusivi. Nell'area controllata dagli agenti il rischio di incendi era elevatissimo: tra gli alberi e in mezzo agli aghi di pino secchi, c'erano barbecue di fortuna, fornellini e un degrado generale, con rifiuti abbandonati per terra e uno scarso rispetto per l'ambiente.

Il controllo ha riguardato anche alcune strutture che si trovano a Porto Ferro e che sono risultate perfettamente in regola.

Il campeggio abusivo è vietato e l'uso fornellini, barbecue e l'accensione di fuochi in zone non specificamente individuate per questo provoca un grave rischio per la sicurezza di chi viola le norme, di chi è in zona e per tutto l'ecosistema. Un incendio in una pineta, come in un bosco, devasterebbe tutta la flora e la fauna.

La Polizia locale sarà nella zona, che ha un valore ambientale riconosciuto a livello europeo, anche nei prossimi giorni. Gli agenti, oltre a rappresentare un presidio su cui la cittadinanza può fare affidamento per sentirsi sicura e protetta, monitoreranno il rispetto delle regole in spiaggia, in pineta e nei parcheggi, dove nei giorni scorsi sono stati vandalizzati i cartelli di divieto e di segnaletica stradale, e che sono stati già sostituiti.