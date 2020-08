Villagreca. Incidente mortale sulla SS131: perde la vita giovane di 24 anni

E' successo all'alba

Di: Redazione Sardegna Live

All'alba di oggi un giovane 24enne di Sestu, Andrea Piras, ha perso la vita all'altezza di Villagreca, sulla SS131.

La dinamica è in fase di costruzione: secondo una prima ricostruzione, il ragazzo, che stava percorrendo la Carlo Felice in direzione Cagliari, ha perso il controllo della propria auto, una Fiat Brava, andando a sbattere contro il guard rail per poi ribaltarsi più volte. A seguito dell'impatto, la vittima sarebbe stata sbalzata fuori dall'abitacolo della vettura.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e il personale sanitario del 118 che nulla ha potuto per salvare la vita del giovane.