Vita da cani tra piscine e bagni freschi d’amore, il bel gesto dei giovani sardisti al Canile

Cibo e coccole per gli amici a 4 zampe nella struttura comunale di via Po

Di: Alessandro Congia

È stata effettuata stamani nel Canile

comunale di Cagliari, la donazione di una dozzina di grandi sacchi di cibo per gli ospiti a quattro zampe: i cani e i gatti della struttura comunale di via Po.



Protagonisti del bel gesto d’amore, i “Giovani Sardisti del Psd’Az”, con in testa la consigliera comunale Antonella Scarfó. Al lieto evento, che ha consentito loro di effettuare una visita di cortesia nell’ex macello adibito a “casa dei cagnolini”, anche l’assessore al benessere animale Paola Piroddi e Marcello Polastri, Presidente della Commissione Patrimonio e Politiche per la sicurezza.

Durante la visita è emerso che fino ad oggi nel Canile, dall’inizio dell’anno, sono stati sterilizzati 144 gatti, e trenta di essi sono stati ricoverati. “Sul fronte delle adozioni - ha detto Paola Piroddi - sono 62 i cani che hanno lasciato il canile nonostante i mesi di chiusura della struttura, causati dall’epidemia del Covid19”.

Altri numeri: “sono 101 i cagnolini presenti nel canile, ma il vero protagonista dell’iniziativa di solidarietà - sostiene Marcello Polastri - è stato, fra tutti, Anselmo. Sì, proprio lui, il bellissimo e morbidoso cucciolo che, adottato dall’assessore Piroddi, è ritornato nell’ex canile da cane adottato”. Anche lui, infatti, ha potuto assistere alle attività portate avanti con grande professionalità dagli operatori comunali e dal personale di Dog Hotel di Chinarello che ogni giorno svolgono una serie di iniziative a tutela dei cani e del benessere degli animali. Tra le novità, le piscine per cani, come quella donata oggi dalla consigliera comunale Scarfó a none dei giovani del Psd’Az. Ed è così che a mezzogiorno in punto, tanti cagnolini hanno potuto fare quattro passi refrigeranti nell’acqua delle vasche-piscine, ennesimo gesto d’amore in un canile vivace anche in queste torride giornate estive.