Jeff Onorato e gli atleti speciali della Olimpia Onlus: sci nautico per i ‘campioncini’ di Carlo Mascia

Un’altra bella iniziativa per il sodalizio composto da atleti diversamente abili

Di: Alessandro Congia

La Polisportiva Olimpia Onlus, grazie al contributo fondamentale delle famiglie, dell'Assessorato Regionale alla Sanità e del sempre presente Armatore della Delcomar Franco Del Giudice, ha organizzato alla Maddalena per il Terzo anno consecutivo il Corso di Sci Nautico riservato a 12 persone con ritardo cognitivo provenienti dal Sarrabus e dal cagliaritano dal 19 al 26 luglio 2020. Anche quest'anno si sono potuti confrontarsi con il grande Campione maddalenino, Jeff Onorato. A tracciare l’ennesimo resoconto brillante dell’iniziativa, è il coach della Olimpia Onlus, Carlo Mascia.

Chi è Jeff Onorato

Brevetto di Maestro della Federazione Italiana Sci Nautico, “ottenuto

ispirandosi al concetto di produrre il massimo sforzo per ottenere il miglior

risultato possibile”. Una grande conquista senza precedenti, nel passato e nel

presente;

Atleta della Nazionale Azzurra di Sci Nautico, ruolo tramite il quale,

motivandosi e divertendosi, ha potuto sviluppare capacità intellettive,

introspettive e comunicative.

Possesso di “uno speciale ingegno” derivante dalla capacità di saper bene

amministrare la fondamentale collaborazione tra mente e corpo.

La piena consapevolezza di questo privilegio, il senso di responsabilità che ne

deriva, lo hanno spinto irrefrenabilmente a mettere a disposizione del

prossimo queste preziose risorse. Preciso comunque, a vantaggio di chi ci legge, che gli accrediti che Jeff si attribuisce, l’assoluta mancanza di pudore e la platealità con la quale si propone, possono comprensibilmente apparire

come un vero e proprio vaneggiamento, in realtà altro non sono che il

risultato di segno positivo di una ragionata e sofferta miscela tra i suoi

innumerevoli difetti, le sue debolezze, la sua titanica ambizione, che sono fondamentali per portare avanti il progetto.

Nei giorni scorsi la presentazione dell'evento negli uffici dell'Assessorato Regionale alla Sanità con l'assessore Mario Nieddu e Alessandra Zedda (Vice Presidente della Regione Sardegna) e la dottoressa Eugenia Falchi Responsabile della Camera di Commercio Italiana a Dubai.

Ecco gli atleti:

Antonio Cabras - Muravera

Orlando Mascia - Villaputzu

Riccardo Schirru - Villaputzu

Aldo Congiu - Escalaplano

Matteo e Gaia Frau - Flumini di Quartu

Valentina Spanu - Quartu

Roberto Musa - Pirri

Alessandro Vacca - Cagliari

Luigi Macis - Cagliari

Elia Salis - Cagliari

Ottavio Casula - Assemini

Tra le tante cose che hanno fatto tra le più importanti la partecipazione anche del grande Velista Andrea Mura che ha voluto imparare dai nostri atleti l'arte dello sci nautico e con essi ha partecipato alla cerimonia della bandiera blu in presenza del Sindaco e del vice sindaco maddalenino. Degno di nota il post nella pagina ufficiale del Sindaco Luca Montella che si felicitava per la presenza degli atleti della Polisportiva Olimpia Onlus. Non è mancato il momento di cultura con la visita al Compendio Garibaldino anche esso posto sul sito ufficiale e la partecipazione all'apertura della famosissima Galleria a Porto Cervo e quello ancora più istituzionale come l'incontro con il Capitano di Vascello Filippo Marchetti presso la scuola sottufficiali della la Maddalena. Ancora una volta il nostro fine di utilizzare lo sport come mezzo per l'inclusione e l'integrazione sociale per le persone che hanno ritardo intellettivo ha avuto il suo giusto riconoscimento.