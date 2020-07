Migranti algerini positivi al Covid, Mauro Aresu Siap Polizia: “Nave quarantena, subito”

Le forti preoccupazioni del Sindacato di Polizia Siap: “La sede di Monastir come centro di accoglienza? Inadeguata per chi è positivo al virus”

Di: Alessandro Congia

“L'ondata di sbarchi di migranti nel sud dell'Isola sta creando grossi problemi all'apparato di sicurezza e la situazione sta diventando insostenibile dal punto di vista sanitario a causa del continuo aumento dei positivi al Covid. Lo ripetiamo da tempo, la sede di Monastir, a meno di radicali interventi strutturali (in parte in corso d'opera), non e' in grado di impedire l'allontanamento anche momentaneo dei soggetti in quarantena con evidente pericolo per la salute di tutti”.

Lo dice con forza il segretario provinciale del Sindacato Siap della Polizia di Stato, Mauro Aresu, che aggiunge: “Quella sede – dice – è ancor meno appare predisposta per impedire il contatto tra gruppi di soggetti sbarcati in tempi diversi. Purtroppo, pare che le persone positive, anche se in apposite stanze, permangano nella struttura con forti rischi di ampliamento del contagio. Chiediamo alle istituzioni interventi immediati – conclude Aresu - soprattutto di valutare anche per la Sardegna l'utilizzo di una nave per la quarantena”.