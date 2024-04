Schianto in moto a Quartu: muore un centauro di 55 anni

Il centauro si è scontrato con una Citroen, finendo sull'asfalto: niente da fare all'arrivo dei soccorsi

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente mortale questo pomeriggio a Quartu Sant'Elena. Un 55enne centauro ha perso la vita dopo uno scontro con una Citroen.

Il terribile sinistro è avvenuto in via Cagliari. Il motociclista è sbalzato dalla due ruote finendo sull'asfalto. Non è ancora del tutto chiara la dinamica.

Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale. A dare l'allarme il conducente della Citroen, che ha prestato soccorso alla vittima.

Oltre agli agenti sono arrivate le ambulanze del 118, ma per l'uomo non c'era più niente da fare. Strada chiusa al traffico per consentire i rilievi.