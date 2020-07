Cagliari. Aggredita dal figlio, scappa di casa e contatta la polizia: arrestato 24enne

L'intervento degli agenti ha messo fine a una serie di maltrattamenti subiti dalla donna

Di: Redazione Sardegna Live

Nella mattinata di ieri, a Cagliari, sulla linea del 113 è pervenuta una richiesta di aiuto: una donna affermava d'esser stata vittima di aggressione da parte del figlio. L'intervento degli agenti della polizia ha messo fine a una lunga serie di abusi e violenze perpetrate dal figlio, 24enne pluripregiudicato, nei confronti della donna, 39enne. In questa circostanza l’aggressione sarebbe nata a causa del continuo abuso di sostanze alcoliche che ha reso il ragazzo particolarmente violento.

Gli agenti hanno trovato la donna in strada, terrorizzata e visibilmente sotto choc, mentre il figlio era ancora dentro casa. Una volta entrarti hanno trovato l'abitazione completamente sottosopra: arredi, suppellettili, ceramiche e porte sarebbero stati distrutti dal ragazzo in escandescenze, tanto da render necessario l’intervento della squadra sopralluoghi della polizia scientifica per effettuare i rilievi.

Il giovane, anche in presenza degli agenti, avrebbe continuato a mostrare un atteggiamento indisponente nei confronti della madre, offendendola e addirittura minacciandola di morte. In seguito a dei controlli, il ragazzo è risultato essere sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, e anche di recente era stato arrestato per evasione. In quest'ultima circostanza il 24enne avrebbe anche distrutto il cellulare alla madre, per evitare che chiamasse la polizia, ma la donna è riuscita a fuggire e a fermare un passante in strada, grazie al quale ha potuto chiamare i soccorsi.

Il giovane è stato scortato in questura e arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Successivamente è stato accompagnato presso la casa circondariale di Uta a disposizione della autorità giudiziaria.