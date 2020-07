Scoperto con addosso la merce appena rubata in due negozi. Arrestato un 32enne

Ad allertare la polizia un addetto alla vigilanza

Di: Redazione Sardegna Live

Continuano incessanti i servizi di controllo del territorio per il contrasto alla criminalità diffusa in tutto il territorio della provincia di Cagliari. Ieri pomeriggio, tramite linea 113, è arrivata una richiesta di aiuto da parte di un addetto alla vigilanza di un noto negozio del centro del capoluogo, in via Roma, che poco prima aveva bloccato un ragazzo che cercava di scappare dopo aver sottratto della merce.

Immediatamente giunti sul posto, gli agenti della Squadra Volante hanno trovato il giovane che ancora discuteva con la guardia giurata. Si trattava di Alessandro Virdis, 32enne di Carbonia, ben noto alle forze di polizia.

L'uomo sarebbe stato stato trovato in possesso di varia merce visibilmente privata delle placchette anti-taccheggio, per un totale di quasi 180 euro. Appena bloccato, il Virdis, avrebbe dichiarato che quegli oggetti fossero di sua proprietà, per poi smentire tutto davanti alle evidenti manomissioni.

Inoltre, Virdis sarebbe stato trovato in possesso di due magliette asportate poco prima da un altro punto vendita di piazza Yenne, riconosciute come tali dal proprietario dell’esercizio. L’uomo è stato arrestato per furto aggravato continuato e accompagnato presso la propria abitazione in attesa dell’udienza direttissima prevista per questa mattina.