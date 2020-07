Serena Enardu, "Stanotte non ho dormito, ho visto Pago per un caffè"

A qualche mese dalla rottura i due si rivedono per chiarire alcune cose

Di: Redazione Sardegna Live

Serena Enardu e Pago tornano al centro del gossip alcuni mesi dopo la loro ultima rottura.

A fornire lo scoop è la stessa Enardu in una storia Instagram, confessando di aver visto la sua ex fiamma per un caffè.

"Ci siamo fatti una bellissima chiacchierata con dei toni molto soft - spiega ai fan -. Non è successo niente. Ci siamo scambiati alcune opinioni dopo che è passato un po' di tempo, con la testa un pochino più lucida. Anche se non è sembrato, siamo due persone abbastanza civili".