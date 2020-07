Fiamme nella notte a Pirri, Gonnesea, Villasor e Pauli Arbarei

Auto e sterpaglie a fuoco, Vigili del fuoco chiamati a fare gli straordinari

Di: Redazione Sardegna Live

Auto in fiamme nella notte a Pirri e a Gonnesa. I Vigili del fuoco di Cagliari sono intervenuti nella via San Sanna della cittadina dell'hinterland, dove il rogo è stato circoscritto e domato in breve tempo.

A Gonnesa sono invece intervenuti i Vigili del fuoco di Iglesias. Non sono ancora chiare le cause dei due incendi.

Pompieri in campo anche a Pauli Arbarei, per l'incendio che ha riguardato delle gomme, e a Villasor, dove il rogo ha mandato in fumo delle sterpaglie.