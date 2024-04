Alghero. Incidente sulla strada per Porto Ferro, due feriti

Coinvolti nell’incidente un furgone e un camion

Di: Redazione Sardegna Live

Due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale per accertamenti dopo l’incidente avvenuto questa mattina, poco prima delle 8, sulla Strada provinciale 117 che da Alghero conduce a Porto Ferro.

Coinvolti un furgone e un camion. Sul posto è intervenuta una squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Alghero che ha estratto i due occupanti del furgone con la collaborazione del 118, che li ha successivamente trasportati al pronto soccorso di Alghero per accertamenti. I Vigili del fuoco hanno poi messo in sicurezza i due mezzi. Sul posto anche la Polizia locale per i rilievi del caso.