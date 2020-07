Scontro tra due auto sul viale Elmas, ci sono feriti

Uno dei veicoli coinvolti si è ribaltato, due le persone finite in ospedale

Di: Alessandro Congia

Da richiesta di soccorso pervenuta alla sala operativa del 115, una squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di viale Marconi, è intervenuta intorno alle 22:30 in viale Elmas, a Cagliari, per un incidente stradale dove, per cause ancora da accertare, sono rimaste coinvolte in uno scontro due autovetture (una Fiat 500 e una Opel Astra); feriti entrambi i conducenti, trasportati in ospedale dalle ambulanze inviate dal servizio di emergenza del 118.

Gli operatori del 115 hanno provveduto anche alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale.



Per gli accertamenti e i rilievi di legge sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Cagliari.