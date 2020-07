Lacrime per Maria Paola Ghisu, muore dopo un volo di 20 metri dalla scogliera

La 59enne, originaria di Palmadula ma da anni residente nella Penisola, stava raggiungendo la figlia e il compagno in spiaggia

Di: Alessandro Congia

Stava percorrendo il sentiero impervio che conduce alla spiaggia "La Frana". La donna, sfortunatamente, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, sarebbe scivolata, precipitando dalla scogliera sulla spiaggia, dopo un volo di una ventina di metri.

E’ morta così Maria Paola Ghisu, (nella foto nel riquadro), operatrice socio sanitaria, la donna 59enne, originaria di Palmadula ma da anni residente nella Penisola, che stava raggiungendo la figlia e il compagno in spiaggia. Un dramma assurdo, quello avvenuto in località Sa Frana, nella zona di Porto Palmas, all’Aergentiera: inutili purtroppo i soccorsi, la donna è morta sul colpo. (Qui la notizia odierna https://www.sardegnalive.net/news/in-sardegna/50364/cade-dalla-scogliera-e-muore-dramma-all-argentiera )