In contromano sulla ss 131 muore dopo uno scontro frontale

L'incidente all'altezza del bivio per Mogoro: il 63enne è morto all'ospedale Brotzu

Di: Redazione Sardegna Live

Ha imboccato contromano la ss 131 all'altezza del bivio per Mogoro, in provincia di Oristano.

Una manovra che è costata la vita a Marino Aru, 63enne di Sardara, che alla guida della sua Mercedes si è scontrato con una Bmw che arrivava dal lato opposto.

Trasportato in codice rosso al Brotzu di Cagliari, Aru è morto in ospedale. Codice rosso anche per il conducente della Bmw, Antonio Salis, 53 anni: trasferito al Policlinico di Monserrato non sarebbe però in pericolo di vita.