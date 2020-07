La comunità di Serrenti piange Samuele Farci, 27 anni, morto nel terribile incidente sulla 131

Il giovane lavorava in Svizzera, era rientrato per le ferie estive in Sardegna, dove vive e lavora suo padre

Di: Alessandro Congia

Una tragedia assurda, quella consumatasi sulla 131, all’altezza di Serrenti, dove a perdere la vita è Samuele Farci, 27 anni, (nella foto del riquadro), nello schianto avvenuto tra la sua moto e una Toyota Yaris.

La notizia, già data dal nostro giornale https://www.sardegnalive.net/news/in-sardegna/50359/notte-di-sangue-sulle-strade-dell-isola-centauro-perde-la-vita-a-serrenti è stata appresa in paese, a Serrenti, suscitando grande dolore tra i cittadini per la perdita del ragazzo.

Lo stesso sindaco, Pantaleo Talloru, a nome della Giunta Comunale, ha voluto esprimere la forte vicinanza alla famiglia del centauro: al km 35 della statale 131, come già scritto nel servizio odierno, il drammatico impatto tra la moto di Farci e l’utilitaria, la vittima è stata immediatamente trasportata al Brotzu ma è stato purtroppo inutile. Samuele è morto per le gravi ferite riportate nell’incidente, su cui stanno lavorando i Carabinieri della stazione locale per chiarirne le dinamiche.