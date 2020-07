Yacht di lusso, maxi evasione fiscale scoperta dalle Fiamme Gialle: tre furbetti nei guai

Oltre 3mln di euro non dichiarati

Di: Alessandro Congia

I finanzieri della Sezione Operativa Navale di Alghero hanno individuato e segnalato all’Agenzia delle Entrate le irregolarità fiscali di tre cittadini italiani che hanno omesso, per diversi anni, di dichiarare la proprietà delle rispettive imbarcazioni da diporto immatricolate all’estero.

Nell’ambito delle quotidiane attività di polizia economico – finanziaria e di monitoraggio delle coste della Sardegna Nord occidentale, i finanzieri hanno controllato nel porto di Alghero due lussuose barche, una a vela di circa venti metri e l’altra a motore di oltre trenta metri. Dagli accertamenti approfonditi della documentazione di bordo, nonché dall’analisi dei dati acquisiti dalle banche dati in uso al Corpo, è emerso che i tre proprietari, residenti nell’hinterland milanese, hanno omesso di dichiarare i beni di lusso, il primo per oltre 1 milione di euro mentre gli altri due comproprietari per oltre 2 milioni di euro. L’operazione, coordinata dalla Stazione Navale di Cagliari, che ha visto impegnato l’equipaggio di un mezzo navale del Corpo nella corretta applicazione della normativa sul monitoraggio fiscale, conferma ancora una volta l’esistenza di condotte evasive da parte di proprietari di imbarcazioni da diporto che, pur avendo immatricolato le stesse presso porti esteri, avevano comunque l’obbligo di dichiarare i beni al Fisco italiano, in quanto cittadini residenti in Italia.

Solo negli ultimi due anni il Reparto navale di Alghero ha segnalato decine e decine di posizioni fiscali irregolari all’Agenzia delle Entrate che, a sua volta, vigila costantemente sui patrimoni esteri dei soggetti residenti in Italia. Le sanzioni che verranno applicate ai contribuenti distratti, previste tra il 3% e il 15% del valore del singolo bene non dichiarato, superano di gran lunga, complessivamente, il mezzo milione di euro.

Dalle indagini, inoltre, è emersa la totale inesistenza del valore di mercato delle due imbarcazioni di lusso e, di conseguenza, veniva nascosta al Fisco la reale capacità contributiva dei rispettivi proprietari. L’attività svolta dalle fiamme gialle del comparto aeronavale, rientra nell’ambito della strategia messa in atto dal Reparto Operativo Aeronavale di Cagliari, mirata al contrasto dell’evasione fiscale internazionale che, oltre ad essere indicativa dell’occultamento di ricchezza all’erario, sottende, a volte, fenomeni ben più gravi e insidiosi come il riciclaggio e il reinvestimento di proventi illeciti all’estero.