Fugge dal ristorante per non pagare, rimane infilzato nel cancello e muore

La vittima aveva 23 anni, ucciso da una setticemia fulminante

Di: Redazione Sardegna Live

Era scappato dal ristorante dove aveva cenato con tre amici per non pagare il conto. Nella fuga si era ferito alla gamba destra, tentando di saltare oltre la recinzione. Dopo essere andato al pronto soccorso dell’ospedale di Tivoli (Roma), gli erano stati diagnosticati dieci giorni di prognosi. Meno di quarantotto ore dopo, però, è morto per una setticemia fulminante.

A perdere la vita è stato Giuliano Bergamini, 23 anni, residente a Guidonia, sopranominato dagli amici “pensacebene”.

Sulla tragedia la Procura ha aperto un’inchiesta con l’accusa di omicidio colposo. Il giovane, infatti, è deceduto al San Camillo la mattina di sabato 25 luglio. I familiari del ragazzo hanno presentato denuncia contro l’equipe medica dell’ospedale di Tivoli che ha visitato Giuliano, due giorni prima. Per oggi è prevista l’autopsia.