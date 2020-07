In scooter contro il guardrail: muore 19enne, grave l'amico

Terribile schianto nella notte alle porte di Cagliari

Di: Redazione Sardegna Live

Drammatico incidente questa notte lungo la SS 130 all'ingresso di Cagliari. Era da poco passata la mezzanotte quando due giovani turisti di Messina, che viaggiavano in sella ad uno scooter, sono finiti contro il guardrail.

Un diciannovenne è morto, l'amico, soccorso dal 118, è stato accompagnato in ospedale in condizioni gravissime.

I due ragazzi avevano noleggiato lo scooter per le vacanze in Sardegna. Non sono chiare le cause dell'incidente. Sull'incidente indagano i carabinieri della stazione di Sant'Avendrace e del nucleo radiomobile intervenuti per i rilievi.