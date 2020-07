Jeep investe 16enne in viale Poetto

Il ferito trasportato in ospedale in codice giallo

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente stradale nella tarda serata di ieri in viale Poetto, a Cagliari.

Un 21enne residente nell'hinterland cagliaritano, alla guida di una Jeep Renegade, percorreva viale Poetto quando, arrivato all'altezza dell'attraversamento pedonale nei pressi della Monfenera, ha investito un ragazzo di 16 anni di Quartu Sant'Elena che in quel momento attraversava la strada sulle strisce.

Il pedone è stato soccorso dal 118 e trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Marino in codice giallo. Sul posto la polizia locale per i rilievi.