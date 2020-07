Lotta agli incendi, 16 i roghi di oggi: 4 gli interventi con i mezzi aerei della Forestale

Ancora una giornata d’inferno per la macchina antincendio regionale

Di: Alessandro Congia

In data odierna, su un totale di 16 incendi, si segnalano 4 incendi che hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale: in particolare, un incendio ha riguardato l’agro del Comune di Sassari località “Riu San Nicola”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Bosa. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Sassari coadiuvata dal personale eliportato, 2 squadre Forestas dei cantieri di Bonassai e Lu Traineddu, 3 squadre delle Compagnie barracellari di Sassari, Stintino e Porto Torres e da 1 squadra dei Vigili del Fuoco di Porto Torres. L’incendio ha percorso una superficie di circa 1,5 ettari di canneto e incolti. Le operazioni di spegnimento, grazie al tempestivo arrivo delle squadre sul posto, si sono concluse alle ore 14.30.

Ancora fiammein agro del Comune di Fonni località “Domus Iane”, dove sono intervenuti 3 elicotteri (2 leggeri e 1 pesante Super Puma) provenienti dalle basi del Corpo forestale di Sorgono, Farcana e Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Gavoi coadiuvata dal personale eliportato e da 2 squadre Forestas dei cantieri di Fonni. L’incendio, riaccensione dell'evento già estinto in data 26 luglio, ha percorso una superficie di circa 9 ettari di pascolo alberato a roverella. Le operazioni di spegnimento, grazie al tempestivo arrivo delle squadre sul posto, si sono concluse alle ore 18.30. La locale stazione di Gavoi e il nucleo investigativo ripartimentale del Cfva di Nuoro proseguono le attività di indagine per causa dolosa.

Incendio in agro del Comune di Castelsardo località "La Fioritta", dove è intervenuto 1 elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Limbara. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Castelsardo coadiuvata dal personale eliportato e dal personale del Corpo forestale della Stazione di Nulvi, da 3 squadre Forestas dei cantieri di San Giovanni, Valledoria e Sedini e da 1 squadra dei Vigili del Fuoco di Sassari. L'incendio ha percorso una superficie di circa 4,5 ettari di stoppie e macchia a lentisco. Le operazioni di spegnimento, grazie la tempestivo intervento delle squadre sul posto, si sono concluse alle ore 15.40. Sono in corso accertamenti di polizia giudiziaria per probabile causa colposa. Infine, un rogo in agro del Comune di Tula località "Case Giaga", mentre sta intervenendo un elicottero proveniente dalla base dle Corpo forestale di Limbara. Le operazioni sono dirette dal Corpo forestale della Stazione di Oschiri, coadiuvata dal personale eliportato.