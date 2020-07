Perde il controllo della sua vespa e finisce sul guardrail: operaio di Forestas in coma

Sono gravi le condizioni del 55enne ricoverato al Brotzu

Di: Alessandro Congia

Bruttissimo incidente, questo pomeriggio a Iglesias, poco prima di arrivare all'altezza del ponte sulla diga Punta Gennarta, dove un operaio di Forestas, L.U., 55enne, in servizio come vedetta antincendio, ha perso il controllo della vespa su cui viaggiava per urtare poi violentemente il guardrail ed essere sbalzato rovinosamente sull’asfalto.

L’uomo purtroppo ha battuto la testa e pare sia in coma al nosocomio cagliaritano: sul posto è immediatamente intervenuta la Medicalizzata del 118 e successivamente l’elisoccorso per il ricovero urgente al Brotzu di Cagliari. Sull’esatta dinamica dell’incidente stanno lavorando i militari dell’Arma della Radiomobile della Compagnia di Iglesias.