Centro per l’impiego, inaugurata la nuova sede. Alberto Urpi: “Opportunità per disoccupati e datori di lavoro”

Cerimonia questa mattina nei locali del Polo Culturale Scolopi

Di: Alessandro Congia

Stamattina si è svolta la cerimonia di consegna dal Comune all'Aspal dei nuovi locali del centro per l’impiego ubicati al Polo Culturale Scolopi dove, impiegati e utenti, avranno a disposizione un intero piano.

A fare gli onori di casa il sindaco Alberto Urpi che ha accolto l’assessore regionale al Lavoro Alessandra Zedda e il Direttore dell’Aspal Massimo Temussi. Presenti numerosi sindaci della zona e diversi amministratori di Sanluri e del circondario.

“Finalmente riusciamo a dare una sede degna di questo nome a un servizio regionale importante che merita di stare qui e servire tutto il territorio – ha detto il sindaco Alberto Urpi nel suo intervento - il Centro per l’impiego deve consentire l’incontro tra chi è in cerca di occupazione e i datori di lavoro”.

L’assessore Regionale al lavoro Alessandra Zedda: “Felice di tornare a Sanluri che ancora una volta si dimostra un centro di riferimento per tutto il territorio. Questa zona a forte imprenditorialità ha bisogno di servizi di qualità, il Centro per l’impiego dopo la crisi provocata dalla pandemia, deve essere in prima linea per la ripartenza dell’economia”.

Massimo Temussi direttore dell’Aspal: “Penso che la sede di Sanluri, dal punto di vista della location, sia una delle più belle in Sardegna. L’incontro tra lavoratori e imprese deve essere sostenuto da progetti validi, abbiamo intenzione di portare avanti a Sanluri una serie di iniziative per chi è in cerca di occupazione e momenti formativi su investimenti e innovazione digitale anche per le aziende”.

A nome degli altri sindaci è poi intervenuto il presidente dell’Unione Comuni Marmilla (e sindaco di Tuili) Celestino Pitzalis: “Siamo una zona spesso dimenticata e considerata estrema periferia, mantenere i servizi e addirittura potenziarli è importante per evitare la desertificazione e lo spopolamento dei nostri territori”. I locali sono stati benedetti dal parroco di Sanluri, don Mariano Matzeu.