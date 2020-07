A Selargius un tamponamento coinvolge cinque auto, due feriti

Sono finiti in ospedale due degli autisti coinvolti nel maxi-tamponamento sulla statale 554, senza però riportare niente di grave

Di: Giammaria Lavena

Stamani sulla statale 554, in territorio di Selargius, due persone sono rimaste ferite in un maxi-tamponamento che ha coinvolto cinque auto. Finite in ospedale, una in codice verde, l'altra in codice giallo, non sarebbero in pericolo.

Tutte le cinque auto coinvolte (una Dacia, una Stilo, una Volvo, una Opel e una Panda) hanno riportato danni. L'incidente si è verificato al chilometro 8.250, causando non pochi disagi.

Il tutto sarebbe nato da un tamponamento fra due mezzi, con conseguente tamponamento delle altre tre auto che seguivano a poca distanza, tuttavia le cause sono ancora in fase di accertamento.

Sul posto la polizia locale di Selargius, due ambulanze e gli operai dell'Anas; questi ultimi hanno subito liberato una corsia, evitando la chiusura della strada, ma non il rallentamento del traffico.