Nuoro. Addio a Simonetta Murru, prima e unica donna a ricoprire la carica di sindaco

Andrea Soddu: "In questi anni da sindaco ho avuto modo di incontrarla tante volte. Mi dispensava amorevoli consigli, suggerimenti e raccomandava sempre di tenere alto lo sguardo"

Di: Redazione Sardegna Live

“Con profondo dispiacere ho appreso la notizia della scomparsa di Simonetta Murru, prima e finora unica donna a ricoprire la carica di sindaco di Nuoro”. A parlare è il primo cittadino Andrea Soddu che ricorda Simonetta Murru, morta ieri mattina, 3 aprile 2024, all’età di 81 anni, all’ospedale San Francesco.

“La sua elezione, nei primi anni Novanta, rappresentò un momento storico per la nostra città – continua Soddu - in un periodo in cui la politica, soprattutto a livello locale, era ancora appannaggio quasi esclusivamente degli uomini e la rappresentanza femminile nei posti di vertice era vissuta come un’eccezione. Simonetta Murru riuscì a rompere gli schemi”.

“Della sua esperienza di amministratrice (sia come sindaca che dai banchi del Consiglio comunale) lascia il ricordo di una donna determinata, che aveva a cuore la propria città, non incline al compromesso a tutti i costi, come lei stessa ebbe modo di dichiarare in un’intervista.

In questi anni da sindaco ho avuto modo di incontrarla tante volte. Ogni tanto veniva a trovarmi in Comune. Mi dispensava amorevoli consigli, suggerimenti e raccomandava sempre di tenere alto lo sguardo, diceva "per costruire occasioni di futuro per la nostra città ed il territorio”. Il suo amore per i suoi figli traspariva sempre nelle sue parole. A nome mio personale, della giunta comunale e della città, esprimo le condoglianze al marito Martino, ai figli Christian e Ninni e a tutti i familiari”, conclude il sindaco Andrea Soddu.