Assemini. Scontro frontale nella notte: 2 feriti in codice rosso

Incidente tra due auto in via Is Canadesus ad Assemini

Di: Redazione Sardegna Live

Per cause in corso di accertamento, nella notte, intorno all’una, una Fiat 500 e un Opel Astra si sono scontrate frontalmente in via Is Canadesus ad Assemini.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cagliari che hanno estratto una ragazza rimasta intrappolata tra le lamiere della vettura. I due occupanti dei veicoli coinvolti sono stati soccorsi dal personale sanitario, intervenuto con tre ambulanze. I due feriti sono stati trasportati in ospedale, entrambi in codice rosso.

Sul posto anche la Polizia stradale di Sanluri per gli accertamenti e i rilievi di legge.